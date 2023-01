Ruas da cidade estão desertas - Bulent Kilic/AFP

Publicado 06/01/2023 08:52 | Atualizado 06/01/2023 08:58

Ucrânia - Os bombardeios de artilharia continuam nesta sexta-feira, 6, em ambos os lados do "front" em Bakhmut, epicentro dos combates no leste da Ucrânia.

Disparos de ambos os lados foram ouvidos no local às 9h00 (6h00 no horário de Brasília), após o início teórico do cessar-fogo, que seria o primeiro desde o início da guerra.

Na cidade, grande parte das ruas estão destruídas e desertas, embora a intensidade do ataque tenha sido menor do que nos dias anteriores.