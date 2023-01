Polícia protegeu a área do ocorrido, na 'Gare du Nord' - Julien de Rosa/AFP

Publicado 11/01/2023 09:12 | Atualizado 11/01/2023 09:12

Seis pessoas ficaram feridas em uma estação de trem de Paris, nesta quarta-feira (11), após serem atacadas por um homem com uma faca. Uma delas ficou em estado grave. O autor foi rapidamente reconhecido e preso. Ele foi baleado e recebeu atendimento médico na delegacia.

Os ataques aconteceram às 6h45 no horário local (2h45 em Brasília), na Estação do Norte, a maior da Europa, onde 700 mil viajantes passam por dia.

De acordo com o "Le Monde", a promotoria abriu uma investigação por tentativa de homicídio confiada à brigada criminal da polícia judiciária de Paris.

A situação foi contida por policiais que estavam a paisana. Os agentes estavam indo para casa e usaram a arma de serviço. Após isso, equipes da polícia francesa protegeram a área.

No Twitter, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, agradeceu às forças policiais por "sua reação corajosa e eficaz".

Darmanin foi à estação, junto com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e o chefe da polícia, Laurent Nuñez.

Gard du Nord

A "Gard du Nord" é a terceira maior estação do mundo, em termos de fluxo de passageiros. Mais de 220 milhões de pessoas passam pelo local por ano. A estação serve o norte de França, mas também destinos internacionais como Londres, via Eurostar; Bélgica, pela Holanda Bas; ou Alemanha, via Thalys.

