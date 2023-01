Biden pede que Congresso aprove reformas na regulação das gigantes de tecnologia - SAUL LOEB / AFP

Biden pede que Congresso aprove reformas na regulação das gigantes de tecnologiaSAUL LOEB / AFP

Publicado 11/01/2023 16:20

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, exortou o Congresso norte-americano a aprovar uma reforma abrangente das normas que regulam o funcionamento de grandes empresas do setor de tecnologia. Em artigo publicado no jornal The Wall Street Journal nesta quarta-feira, 11, o democrata citou uma série de riscos que, na visão dele, o setor representa ao país.

Biden expressou particular preocupação com a gestão de dados pessoais, a moderação de conteúdo extremistas, a distorção da concorrência e a "violação" de direitos civis de mulheres e minorias. "Enquanto meu governo trabalha para enfrentar esses desafios com a autoridade legal que temos, exorto democratas e republicanos a se unirem para aprovar uma forte legislação bipartidária para responsabilizar as Big Techs", escreveu.

O presidente norte-americano defendeu a imposição de regras que limitem a maneira como essas empresas coletam e compartilham dados pessoais.

Para ele, as companhias devem ser responsabilidades pelos conteúdos que disseminam e os algoritmos que utilizam.

Sobre a questão da competição, Biden acusou as grandes plataformas de promover os próprios produtos, em detrimento do de concorrentes. "Minha visão para nossa economia é aquela em que todos - pequenas e médias empresas, lojas familiares, empreendedores - podem competir em igualdade de condições com as maiores empresas", ressaltou.