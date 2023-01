Gabriel Luiz Dias da Silva foi encontrado morto na Itália - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 14/01/2023 13:24

O modelo brasileiro Gabriel Luiz Dias da Silva, de 27 anos, foi encontrado morto, com um saco na cabeça, em um apartamento na cidade de Padova, em Milão, na Itália. O caso aconteceu na última quinta-feira, 12. O principal suspeito do crime é um italiano de 71 anos, identificado como Gianclaudio DB, com quem Gabriel mantinha um relacionamento desde 2019.

De acordo com o jornal local "Corriere della Sera", o jovem foi achado pela polícia italiana na casa do companheiro, deitado em uma cama, de costas, com um saco plástico na cabeça, mas sem sinais de violência. Gianclaudio foi quem chamou o socorro.

Na terça-feira, 10, os dois organizaram uma festa. Em depoimento, Gianclaudio admitiu que naquela noite havia muita droga em circulação, mas não conseguiu indicar quais substâncias estavam espalhadas pela casa. Exames toxicológicos serão realizados e a autópsia está marcada para quinta-feira, 19.

Até o momento, não há informações sobre os participantes da festa, que não foi a primeira organizada no apartamento. O idoso, ouvido logo após a descoberta do corpo pela promotora Simona Ferraiuolo e pela polícia, também não soube identificá-los.

Por isso, os investigadores tentam identificar e a localizar quem passou a noite com o casal. Dois telefones e um notebook foram apreendidos na casa e são analisados.

Segundo a policia, ouvi-los poderia acrescentar algumas peças úteis para esclarecer se a causa da morte de Gabriel foi uma doença, talvez causada por um consumo excessivo de drogas, um jogo erótico ou outra coisa.