Segundo a OVD-Info, quase 20.000 pessoas foram detidas durante as manifestações contra a guerra na Ucrânia - AFP

Segundo a OVD-Info, quase 20.000 pessoas foram detidas durante as manifestações contra a guerra na Ucrânia AFP

Publicado 18/01/2023 13:48

A polícia de Moscou prendeu quatro pessoas perto de um monumento improvisado em memória das vítimas do bombardeio contra um prédio residencial em Dnipro, na Ucrânia, que deixou pelo menos 45 mortos. A informação foi divulgada pela ONG OVD-Info nesta terça-feira, 17.

"Os policiais prenderam duas pessoas que colocavam flores. As outras duas estavam por perto", explicou a organização, citando uma testemunha local. A ONG é especializada em monitorar a repressão política na Rússia,

Segundo a OVD-Info, os militantes do grupo nacionalista SERB - que perturba regularmente as manifestações da oposição na Rússia - chamaram a polícia após irem ao local.

Nos últimos dias, um grupo de pessoas depositou flores e uma foto do prédio ao pé de uma estátua de uma poetisa ucraniana em Moscou, transformando o local em um memorial improvisado para os mortos em Dnipro.

Na explosão, ocorrida no último sábado, 14, outras 79 pessoas ficaram feridas, segundo o balanço mais recente. A Ucrânia acusa o Exército russo de bombardear o prédio com um míssil antiaéreo supersônico. O Kremlin rebate e afirma que um míssil de defesa ucraniano caiu no edifício.

As manifestações públicas contra a ofensiva na Ucrânia são incomuns na Rússia, em um contexto de repressão às vozes críticas. Conforme a ONG OVD-Info, quase 20.000 pessoas foram detidas no país durante as manifestações contra a guerra na Ucrânia deflagrada em 24 de fevereiro de 2022.