Uma estátua do pássaro azul do Twitter foi vendida por US$ 100 mil ( cerca de R$ 518 mil) na última quarta-feira, 18, durante um leilão organizado pela rede social de Elon Musk, que multiplicou as medidas de economia desde que comprou a plataforma no final de outubro.

Escrivaninhas, máquinas de café e objetos de decoração fizeram parte dos 631 lotes vendidos

Escrivaninhas, máquinas de café e objetos de decoração, como um vaso de dois metros em formato de "@" fizeram parte dos 631 lotes vendidos.

Uma enorme instalação de luz representando o pássaro azul foi cedida por US$ 40.000, de acordo com a Heritage Global Partners, a empresa que organizou a venda online.

No início de novembro, depois de comprar o Twitter por US$ 44 bilhões, Musk demitiu metade dos 7.500 funcionários do grupo, explicando que a empresa estava perdendo mais de US$ 4 milhões por dia.

A plataforma recebe a maior parte de sua receita da publicidade, mas as opiniões e decisões do chefe da Tesla sobre moderação de conteúdo assustaram vários anunciantes.

Em dezembro, o bilionário indicou durante um fórum online que havia começado a "cortar custos como um louco" para evitar a inadimplência.

Com as economias feitas e o lançamento de uma nova assinatura paga por 8 dólares por mês, segundo suas projeções, a rede social poderá atingir vendas de cerca de US$ 3 bilhões em 2023.