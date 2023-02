Duas crianças morrem após ônibus bater em creche no Canadá - ANNE-SOPHIE THILL / AFP

Publicado 08/02/2023 16:59

Duas crianças morreram e seis ficaram feridas depois que um ônibus bateu em uma creche perto da cidade canadense de Montreal, informou nesta quarta-feira, 8, a polícia, que prendeu o motorista e acredita que ele agiu intencionalmente.

A polícia de Laval, na província de Quebec, onde ocorreu o incidente, confirmou de imediato a colisão, que deixou diversas crianças presas debaixo do veículo, por volta das 8h30 locais (13h30 no horário de Brasília).

"Acreditamos que foi um ato deliberado, mas desconhecemos o motivo", disse à AFP Pierre Brochet, chefe da polícia de Laval.

O motorista, de 51 anos, que era interrogado pela polícia na tarde desta quarta, não tinha antecedentes criminais, acrescentou Brochet. Ele foi detido por "homicídio e condução perigosa", segundo a porta-voz da polícia, Erika Landry.

Duas crianças morreram no local e seis outras, que foram levadas ao hospital, "estão fora de perigo", indicou Landry.

"Ajudei a puxar o motorista, que desceu do ônibus", contou um pai à Radio Canadá antes de cair no choro. Segundo sua esposa, o homem estava "seminu" e testemunhas o viram "lançando-se deliberadamente contra a creche".

O ônibus parecia ter batido na lateral da creche, que não fica perto da estrada, mas sim junto a um estacionamento. Parte do teto desabou na parte da frente do veículo.

A polícia de Laval informou à AFP que cercou "um grande perímetro" para restringir o tráfego ao redor do estabelecimento parcialmente destruído.

Um helicóptero sobrevoava o local em intervalos regulares, observou um jornalista da AFP.

"É a classe das crianças mais velhas que foi afetada", disse uma mãe com seu filho nos braços. “É um choque, muitos pais estão em pânico porque ainda não conseguem chegar perto do local e seus filhos estão lá”.

As vítimas foram encaminhadas ao hospital Sainte-Justine.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou estar "devastado" com o incidente. "Não consigo imaginar o que as famílias estão passando. Mas, obviamente, se houver algo que o governo federal possa fazer, estará lá", declarou a repórteres em Ottawa.

"Que tragédia terrível esta manhã em Laval. Não há nada pior do que ter medo pelo que acontece com seu filho. Meus pensamentos estão agora com as crianças, os pais e os funcionários" da creche, disse, por sua vez, o primeiro-ministro de Quebec, François Legault, no Twitter.