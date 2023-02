Dois profissionais da MSF são assassinados em Burkina Faso - Divulgação/Médicos Sem Fronteiras

Publicado 08/02/2023 19:22

A ONG Médico Sem Fronteira denunciou, nesta quarta-feira (8), a morte de dois profissionais que estavam atuando em uma comunidade localizada na região de Boucle du Mouhoun, em Burkina Faso .

As duas pessoas foram assassinadas a tiros na manhã quarta-feira. Além dos dois profissionais da saúde mortos, outras duas pessoas estavam no veículo alvejado, mas conseguiram escapar.



O MSF informou que as duas vítimas eram originárias de Burkina Faso, e das pessoas foi contratada pela ONG em julho de 2021 para trabalhar um como motorista, enquanto a outra exercia a função de supervisora de logística desde 2020. Eles tinham 39 e 34 anos de idade, respectivamente.

“Estamos chocados e indignados com este assassinato. Este foi um ataque deliberado e intencional a uma equipe humanitária nitidamente identificada, no exercício de sua missão médica”, afirmou a Dra. Isabelle Defourny, presidente de MSF na França.



O país da África Ocidental enfrenta, atualmente, uma crise uma crise política, humanitária e de segurança, onde cerca de 2 milhões de pssoas se deslocaram em razão de conflitos entre grupos armados.

A ONG optou por suspender as atividades na região de Boucle du Mouhoun até que o motivo do ataque mortal aos profissionais seja esclarecido.



“Nossa prioridade é apoiar os dois profissionais que sobreviveram ao ataque e dar suporte às famílias e entes queridos de nossos colegas desaparecidos. Mas também vamos entrar em contato rapidamente com todas as partes do conflito para entender o que aconteceu", disse Defourny.