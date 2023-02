Equipe foi enviada pelo estado para atuar no resgate às vítimas do terremoto - Divulgação/Governo de SP

Equipe foi enviada pelo estado para atuar no resgate às vítimas do terremoto Divulgação/Governo de SP

Publicado 09/02/2023 09:30

O governo do estado de São Paulo enviou na madrugada desta quinta-feira (9) uma equipe com 26 oficiais para ajudar no resgate das vítimas do terremoto na Turquia.



Segundo informações divulgadas pelo estado, 22 bombeiros, dois médicos militares, dois integrantes da Defesa Civil, e três pastores belgas malinois e uma labradora embacaram para o país.



São Paulo comanda a uma missão nacional. Fora o estado, Minas Gerais, Espírito Santo e Brasília também enviaram agentes para auxiliar nas buscas.

Equipe embarcou na madrugada desta quinta-feira, 9, e chega durante a tarde Divulgação/Governo de SP



Os tripulantes partiram durante a madrugada em um voo sem escalas para a cidade de Adana, na Turquia. Eles devem chegar ao país antes do início da tarde desta quinta - a viagem tem a duração de 11h40.



Com os profissionais, também serão transportadas toneladas de equipamentos como: ferramentas hidráulicas para rompimento de concreto ou madeira, material de corte, material de uso geral e para escorar escombros, material para trabalho em altura e material de atendimento pré-hospitalar, além de material para montar uma unidade médica para rápido atendimento.



Tragédia Os tripulantes partiram durante a madrugada em um voo sem escalas para a cidade de Adana, na Turquia. Eles devem chegar ao país antes do início da tarde desta quinta - a viagem tem a duração de 11h40.Com os profissionais, também serão transportadas toneladas de equipamentos como: ferramentas hidráulicas para rompimento de concreto ou madeira, material de corte, material de uso geral e para escorar escombros, material para trabalho em altura e material de atendimento pré-hospitalar, além de material para montar uma unidade médica para rápido atendimento.

Mais de três dias após o maior terremoto dos último 80 anos na Turquia e na Síria , o número de mortos confirmados na região já ultrapassa 17 mil. O tremor de magnitude 7,8 abalou a região diversas regiões dos dois países na última segunda-feira (6).



O terremoto já é considerado o pior da região nas últimas décadas . Ele durou cerca de um minuto e meio. O epicentro do tremor foi a 10 km da superfície, afirmou o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências. O abalo sísmico teve origem perto da cidade de Kahramanmaras, segundo a autoridade turca responsável por administrar desastres e emergências no país.



Novos abalos

Nove horas após o primeiro terremoto, houve um segundo tremor de magnitude 7,5 . O epicentro foi registrado a cerca de quatro quilômetros de Ekinozu, no sudeste da Turquia, a 10 quilômetros de profundidade.



No dia seguinte, outro terremoto, dessa vez de magnitude 5,6 atingiu o centro da Turquia . O novo abalo foi registrado a 2 km de profundidade.



Resgate

O vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay disse que as condições climáticas severas dificultaram o envio de ajuda às regiões afetadas e a realização de resgates. Segundo a autoridade turca, apenas veículos de resgate e de ajuda estão autorizados a entrar ou sair das três províncias mais afetadas: Hatay, Kahramanmaras e Adiyaman.



Ainda, a Sociedade Médica Sírio-Americana comunicou que os hospitais estão sobrecarregados e há pacientes nos corredores.



Na última terça-feira (7), o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, decretou luto oficial pelo período de sete dias por conta das milhares de vítimas do terremoto.



"Devido aos terremotos ocorridos em nosso país em 6 de fevereiro de 2023, foi declarado luto nacional por sete dias. Nossa bandeira será hasteada a meio mastro até o pôr do sol do domingo, 12 de fevereiro de 2023, em todas as nossas representações nacionais e estrangeiras", escreveu o líder na sua conta oficial do Twitter.