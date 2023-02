Declaração foi dada nesta quinta-feira, 16, na Casa Branca - AFP

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, afirmou em declaração dada nesta quinta-feira, 16, na Casa Branca que vai derrubar qualquer objeto que possa oferecer risco à segurança da população norte-americana. A fala teve relação com o balão chinês abatido recentemente.

"Não se engane, se algum objeto representar uma ameaça à segurança do povo americano, eu o derrubarei", disse o líder norte-americano. Ele pontuou ainda que pretende conversar com o presidente da China, Xi Jinping sobre o caso do objeto que sobrevoou os EUA.

"Não estamos procurando uma nova Guerra Fria, mas não peço desculpas. Não peço desculpas e vamos competir e administrar com responsabilidade essa competição para que não se transforme em conflito", enfatizou.

O chefe do Executivo norte-americano também destacou que as suas autoridades ainda não conseguiram identificar a procedência dos três ovnis que foram abatidos por militares no último final de semana.

Biden descartou, contudo, a possibilidade destes objetos desconhecidos terem qualquer tipo de ligação com a China, e disse acreditar que eles pertenciam a empresas privadas ou instituições de pesquisa.

"Ainda não sabemos exatamente o que eram esses três objetos, mas nada no momento sugere que eles estivessem relacionados ao programa de balões espiões da China ou que fossem veículos de vigilância de qualquer outro país."