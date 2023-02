China: EUA 'colocaram paz em risco' ao sobrevoar Estreito de Taiwan - Saul Loeb / AFP

Publicado 27/02/2023 16:27

A China disse que os Estados Unidos "colocaram em risco" a paz e estabilidade no Estreito de Taiwan após um avião militar de reconhecimento e patrulha marítima norte-americano sobrevoar a região nesta segunda-feira (27).



Pequim se incomoda com as missões militares dos Estados Unidos pelo estreito, com navios de guerra ou aeronaves, dizendo que a China tem "soberania, direitos soberanos e jurisdição" sobre o canal.

Taiwan e os EUA, por outro lado, contestam a fala, afirmando que o estreito é uma via navegável internacional.



O Comando do Teatro Oriental do Exército Popular de Libertação da China informou que suas forças monitoram a aeronave norte-americana — que também é usada para missões antissubmarino — de perto, enquanto ela sobrevoava o estreito que separa a China de Taiwan .



“As ações do lado dos EUA interferiram e perturbaram deliberadamente a situação regional e colocaram em risco a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan . Nós nos opomos firmemente a isso”, afirmou em comunicado.

"As forças do teatro permanecem em alerta máximo o tempo todo e defendem resolutamente a soberania nacional e a integridade territorial", acrescentou.



O Pentágono não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Anteriormente, os EUA disseram que esse tipo de missão mostra o compromisso norte-americano com um Indo-Pacífico livre e aberto.

Em nota, o Ministério da Defesa de Taiwan afirmou que a aeronave voou na direção sul por meio do estreito.



Encontro entre Biden e Xi Jinping



Em novembro do ano passado, o líder chinês Xi Jinping e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , se encontraram na Indonésia, antes de uma cúpula do G20.



As ambições nucleares de Taiwan, a guerra na Ucrânia e a Coreia do Norte estavam entre os temas discutidos no encontro ente eles.