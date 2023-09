Tarnavskyi é um general de brigada ucraniano que ganhou destaque durante a invasão russa - Reprodução: redes sociais

O Exército ucraniano rompeu as primeiras linhas de defesa russas na frente sul, afirmou o general Oleksandr Tarnavskyi, encarregado da difícil contraofensiva de Kiev, em uma entrevista à rede norte-americana "CNN" transmitida neste sábado, 23.

Graças ao fornecimento de armas por parte de países ocidentais, a Ucrânia lançou no início de junho uma ampla contraofensiva no sul e no leste para repelir as forças russas dos territórios que ocupam.

Durante muito tempo, esta operação se viu obstaculizada pelas poderosas linhas fortificadas de Moscou, constituídas por vastos campos minados, trincheiras e armadilhas antitanques.

Embora essa contraofensiva tenha permitido, até agora, recuperar apenas alguns povoados devastados, as forças ucranianas conseguiram atravessar as primeiras linhas russas no sul com a captura, no início de setembro, da localidade de Robotyne, na região de Zaporizhzhia.

Os combates agora acontecem ao leste deste povoado, perto de Verbove. "No flanco esquerdo, conseguimos um progresso e continuamos avançando", disse o general Tarnavskyi, reconhecendo um avanço mais lento do que o esperado.

A operação não está se desenvolvendo "tão rápido quanto se pensava", declarou. O objetivo agora é tomar o bastião russo de Tokmak, importante centro logístico localizado 20 quilômetros ao sul da atual linha de frente.

"No momento, as forças russas confiam na profundidade de sua linha de defesa", afirmou, considerando que a chegada do inverno não deverá atrasar a contraofensiva, que se desenvolve com pequenas unidades sem veículos, após as perdas de blindados sofridas durante as primeiras semanas.

"Atualmente, nem o inimigo nem nós utilizamos grandes formações, companhias, batalhões e ou brigadas. Usamos esquadrões de assalto, grupos de 10 a 15 homens", detalhou.