Guerra chegou ao quarto dia com um ataque massivo ao HamasReprodução/Sky News

Publicado 10/10/2023 09:27

O porta-voz militar, Richard Hecht, relatou que Israel conseguiu restaurar o controle sobre a fronteira e que desde a noite anterior não houve relatos de novas entradas na região. Ele afirmou que as autoridades militares estão "quase concluindo" a evacuação de todas as comunidades próximas à fronteira.Os militares israelenses estão montando uma barreira de tanques, aeronaves e embarcações para impedir a entrada ou saída de Gaza, disse o contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz, em uma postagem no X nesta terça-feira.

בהמשך לדיווח, נשלל חשד לחדירה במרחב האווירי באיזור רמת הגולן והגליל. אין חשש לאירוע ביטחוני. https://t.co/jWMp3jV0W5 — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 10, 2023

A guerra chegou ao quarto dia com um ataque massivo ao Hamas. De acordo com o Ministério da Defesa de Israel, o país lançou ataques em mais de 200 alvos associados ao Hamas na Faixa de Gaza.Os detalhes específicos do novo ataque ainda não foram divulgados pelas autoridades militares israelenses. Forças israelenses, porém, bombardearam dois túneis que eram utilizados pelo Hamas para entrar em território israelense. A localização desse túnel não foi revelada. conflito Gaza atingiu um nível crítico quando Israel impôs um "cerco completo" em retaliação à maior e mais mortífera incursão em seu território em décadas. Enquanto as hostilidades se intensificam, o grupo terrorista Hamas ameaçou responder à campanha de bombardeamento israelense executando civis feitos reféns em Israel O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, ordenou um "cerco completo" à Faixa de Gaza, que inclui o corte de luz, água e a entrada de comida - o território já convive com um bloqueio parcial há 16 anos.O ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, afirmou que não permitiria "nenhuma eletricidade, comida, água ou combustível" em Gaza, em uma tentativa de apertar o cerco ao enclave palestino de 2 milhões de habitantesO braço armado do grupo terrorista Hamas, que governa a Faixa de Gaza, lançou uma grande ofensiva no sábado. Em resposta ao Hamas, Israel continua realizando ataques sistemáticos e destrutivos na Faixa de Gaza. (Com agências internacionais).