Térreo do prédio ficou completamente destruído após o incêndio em Celta, na Espanha - Marta G. Brea/Faro de Vigo

Publicado 11/10/2023 08:54 | Atualizado 11/10/2023 08:56

Um incêndio em um edifício da cidade espanhola de Vigo (noroeste) deixou quatro mortos, menores de idade, e nove feridos, informaram os serviços de emergência da região da Galícia, nesta quarta-feira, 11.

"Quatro pessoas perderam a vida, todas elas menores de idade", e os feridos "foram transferidos para diferentes centros hospitalares", indicaram os serviços de urgência na rede social X (antigo Twitter). Posteriormente, a instituição informou à AFP que os mortos tinham "entre 9 e 14 anos".

Nove feridos, três deles em "estado grave", foram atendidos em hospitais, disseram os serviços de emergência. Uma das pessoas gravemente feridas é um menor, disseram. Ainda são desconhecidas as causas deste incêndio, ocorrido em um edifício do bairro As Travesas, próximo do centro da cidade, e iniciado pouco antes das 4h locais (23h em Brasília) no andar térreo.

Segundo a imprensa local, os bombeiros conseguiram apagar as chamas em três horas. Um bombeiro sofreu intoxicação, após inalar fumaça durante a operação. Fotografias mostraram moradores em estado de choque no entorno do prédio. O térreo foi devastado pelas chamas, que também atingiram algumas janelas dos andares superiores.

Uma equipe de psicólogos, especializados em situações de emergência, foi para o local para ajudar os familiares das vítimas, informaram os serviços de emergência.