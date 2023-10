Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - AFP

Presidente dos Estados Unidos, Joe BidenAFP

Publicado 27/10/2023 08:36

O Exército americano atacou duas instalações no leste da Síria usadas pelos Corpos da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) e por grupos afiliados, anunciou o secretário da Defesa, Lloyd Austin, na quinta-feira, 26.

"Os ataques de precisão de autodefesa são uma resposta a uma série de ataques em curso e, em sua maioria, sem êxito, contra o pessoal dos Estados Unidos no Iraque e na Síria, por grupos de milícias apoiados pelo Irã, que começaram em 17 de outubro", disse ele em comunicado.

Um empreiteiro cidadão americano morreu de um incidente cardíaco durante um desses ataques, e 21 militares dos EUA sofreram "ferimentos leves, mas todos voltaram ao trabalho", relatou Austin. Os ataques na Síria ocorrem depois de uma advertência feita na quinta-feira pelo presidente Joe Biden ao líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, contra ataques às tropas americanas, disse a Casa Branca.

"Uma mensagem direta foi transmitida. Isso é o máximo que vou dizer", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, aos repórteres, recusando-se a comentar como a mensagem foi transmitida.

Em sua declaração, Austin demarcou uma distância entre os ataques na Síria às instalações utilizadas pelos IRGC do conflito em curso entre Israel e os militantes do Hamas em Gaza. "Estes ataques cuidadosamente concebidos em autodefesa buscaram apenas proteger e defender o pessoal americano no Iraque e na Síria", frisou.

"São separados e distintos do conflito em curso entre Israel e o Hamas e não constituem uma mudança na nossa abordagem ao conflito de Israel e do Hamas", acrescentou.