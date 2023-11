Guardas verificam um veículo na estação fronteiriça de Nuijamaa entre a Rússia e Finlândia - AFP

Publicado 28/11/2023 12:51

O primeiro-ministro da Finlândia anunciou, nesta terça-feira (28), o fechamento da última passagem fronteiriça com a Rússia que permanecia aberta, após a chegada de uma onda de migrantes provocada, segundo ele, por Moscou.

"O governo decidiu hoje fechar todas as passagens de fronteira na fronteira oriental", informou o primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, em coletiva de imprensa.

A ministra do Interior, Mari Rantanen, indicou que o fechamento entrará em vigor na noite de quarta-feira e durará até 13 de dezembro.

A Finlândia registrou um aumento da chegada de solicitantes de asilo sem documentos que cruzaram a sua extensa fronteira com a Rússia de mais de 1.300 quilômetros.

Desde agosto, o país nórdico registrou quase 1.000 solicitantes de asilo na fronteira com o território russo.

Em resposta, Helsinque fechou todas as suas passagens fronteiriças com este país nas últimas duas semanas, exceto a mais ao norte, o posto de Raja-Jooseppi, no Ártico.

"A Finlândia é alvo de uma operação híbrida russa. Esta é uma questão de segurança nacional", afirmou a ministra do Interior.

Na semana passada, o primeiro-ministro finlandês acusou a Rússia de organizar uma "ação sistemática e organizada".

As relações entre Rússia e Finlândia se deterioraram depois que Moscou lançou uma invasão na Ucrânia em fevereiro de 2022.

A Finlândia aderiu à Otan, uma aliança militar liderada pelos EUA, em abril de 2023, pondo fim a uma política de neutralidade de décadas. Moscou criticou a decisão e prometeu agir em resposta.