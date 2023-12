Tempestades afetaram a costa sudeste da Índia - AFP

Tempestades afetaram a costa sudeste da ÍndiaAFP

Publicado 05/12/2023 08:36 | Atualizado 05/12/2023 08:41

Oito pessoas morreram vítimas das tempestades que afetaram a costa sudeste da Índia, informou a polícia nesta terça-feira, 5, horas antes da previsão de passagem do ciclone Michaung.

O fenômeno deve tocar o solo no estado de Andhra Pradesh na manhã de terça na categoria de "tempestade ciclônica severa", com ventos de até 100 km/h, informou o Departamento de Meteorologia da Índia (IMD).



"Enfrentamos a pior tempestade da história recente", afirmou o ministro-chefe do estado de Tamil Nadu, M.K. Stalin, em um comunicado divulgado na segunda-feira à noite.



Em Chennai, capital do estado, oito pessoas morreram, informou a polícia nesta terça-feira. Algumas sofreram afogamentos, uma pessoa foi atingida por uma árvore que caiu, outra foi eletrocutada por cabos de energia na água e outra foi esmagada por um muro que desabou.



O IMD alertou para "chuvas excepcionalmente intensas" em algumas áreas. O ciclone deve atingir a localidade de Bapatla, na costa sudeste do país.