Marapi, que significa 'montanha de fogo', é o vulcão mais ativo de Sumatra - Adi Prima/AFP

Publicado 06/12/2023 10:39

Os restos mortais da última alpinista desaparecida após a erupção de um vulcão na Indonési a foram encontrados nesta quarta-feira, 6, indicaram as equipes de resgate, elevando o número de mortos para 23 — três dias após o desastre.

"A equipe conjunta de busca e resgate descobriu uma vítima da erupção do Monte Marapi, que está sendo evacuada neste momento", disse o chefe da Agência de Busca e Resgate de Padang, Abdul Malik, na noite de quarta-feira.

A Agência Nacional de Busca e Resgate (Basarnas) indicou, anteriormente, que a última vítima era uma mulher chamada Siska.

O Monte Marapi, na ilha de Sumatra, lançou no domingo, enquanto 75 pessoas caminhavam na área, uma coluna de fumaça de 3 mil metros de altura.

Centenas de equipes de resgate trabalharam incansavelmente na busca pelos alpinistas desaparecidos, dos quais 52 foram encontrados vivos em uma busca complexa, dificultada por novas erupções e pelo mau tempo.

É possível, no entanto, que outras pessoas tenham escalado o vulcão sem se registrar oficialmente. "Pode haver caminhantes que não se registaram porque, às vezes, alguns caminhantes ilegais não querem pagar", disse o chefe da polícia de Sumatra Ocidental, Suharyono.

"Eles deverão decidir se a busca será interrompida ou não — de duração inicial de sete dias", disse um funcionário da agência Basarnas.

Uma nova erupção aconteceu pouco depois do meio-dia (2h no horário de Brasília) de quarta-feira, segundo um jornalista da AFP. No dia anterior, pelo menos cinco erupções foram detectadas.