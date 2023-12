Aviões de guerra se preparam para decolar em Donetsk - Genya Savilov/AFP

Publicado 08/12/2023 07:48

O exército ucraniano anunciou que derrubou 14 mísseis, de um total de 19, lançados pela Rússia nesta sexta-feira (8), em um novo ataque que provocou a morte de uma pessoa.

"Segundo os dados preliminares, 19 mísseis de cruzeiro Kh-101 e KH-155 foram lançados, dos quais 14 foram destruídos", afirmou o porta-voz do Exército da Ucrânia.

O novo ataque provocou uma morte e deixou quatro pessoas feridas na região ucraniana de Dnipropetrovsk, no centro-leste do país, informou o governador da região no Telegram.

A Ucrânia acusa a Rússia de preparar uma nova onda de ataques em larga escala contra suas instalações de energia e teme a repetição do cenário do inverno de 2022, quando milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica.

Desde o ano passado, Kiev reforçou os sistemas de defesa aérea graças às armas fornecidas por seus aliados ocidentais, mas considera que precisaria de mais ajuda para proteger suas regiões mais vulneráveis.