Publicado 08/12/2023 09:33





Putin comunicou ao tenente-coronel Artyom Zhoga, um oficial do Exército russo, sua decisão de participar das próximas eleições, após uma cerimônia que assinala o Dia dos Heróis da Pátria no Kremlin, na qual participaram soldados que lutaram na invasão da Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta sexta-feira (8), à margem de uma cerimônia, que vai concorrer novamente ao cargo na eleição presidencial de março de 2024 , informaram agências de notícias estatais.Putin comunicou ao tenente-coronel Artyom Zhoga, um oficial do Exército russo, sua decisão de participar das próximas eleições, após uma cerimônia que assinala o Dia dos Heróis da Pátria no Kremlin, na qual participaram soldados que lutaram na invasão da Ucrânia.

No poder desde 2000, Putin cumpriu quatro mandatos como presidente da Rússia. A próxima eleição presidencial está marcada para 17 de março, mas provavelmente ocorrerá durante um período de três dias.

A reeleição de Putin o manteria no cargo por mais seis anos. O Kremlin está reunindo apoio para a sua vitória, apresentando-o como o defensor dos valores tradicionais russos contra o Ocidente "liberal", à medida que a guerra na Ucrânia avança sem qualquer resolução à vista.

O principal opositor de Putin, Alexei Navalny, atualmente cumpre uma pena de quase 30 anos de prisão, e recebeu novas acusações nos últimos dias, o que retira qualquer risco de ameaça ao mandatário.

Após a confirmação das eleições presidenciais da Rússia, na quinta-feira (7), Navalny fez um apelo direto da prisão para que os russos votem no dia 17 de março em qualquer candidato, exceto o atual chefe do Kremlin.

"Nesse dia pedimos a todos para irem às urnas e votarem contra Vladimir Putin. Isso pode ser feito colocando uma cruz na caixa de qualquer outro candidato", escreveu Navalny no seu canal do Telegram

Além de Putin, dois políticos russos anunciaram planos de concorrer ao cargo: o ex-deputado Boris Nadezhdin, atual vereador na região de Moscou, que em junho afirmou que "a Rússia precisava escolher um substituto para Putin no poder", e Yekaterina Duntsova, jornalista e advogada da região de Tver, que já foi vereadora e é a favor do fim da guerra contra a Ucrânia. No entanto, apesar da concorrência, a reeleição de Putin é muito provável.

*Com informações da AFP