Navio que transportava petróleo da Venezuela encalhou em águas indonésias Reprodução

Publicado 09/12/2023 13:51

Um navio que transportava petróleo da Venezuela encalhou em águas indonésias, perto do Estreito de Singapura, anunciaram as autoridades indonésias neste sábado (9), que tentam fazê-lo flutuar novamente.

O navio "MT Liberty", de bandeira camaronesa, que transportava 139 mil toneladas de petróleo, encalhou na semana passada perto de Pasir Panjang, na região das Ilhas Riau, disse o comandante da base naval da região, Anro Casanova.

De acordo com o site de rastreamento de navios por satélite TankerTrackers.com, o navio transportava petróleo da Venezuela.

Em outubro, os Estados Unidos levantaram temporariamente as sanções à indústria petrolífera venezuelana, impostas em 2019, depois que o governo do presidente Nicolás Maduro e a oposição chegaram a um acordo sobre as eleições de 2024.

As operações para refluir o navio continuaram neste sábado. A Marinha indonésia mobilizou seis rebocadores para aproveitar a maré alta, disse Casanova.

Como medida de precaução, "foram colocadas barreiras à volta do navio para evitar que o petróleo se espalhasse", acrescentou Casanova em comunicado.

Trata-se de um novo incidente com um "navio fantasma" que opera à margem do setor marítimo oficial, uma questão que a Organização Marítima Internacional (OMI) descreveu esta semana como "muito preocupante".

O "Turba", outro navio de bandeira camaronesa que transporta petróleo da Rússia, um país sob sanções, foi encontrado na costa da Indonésia no mês passado.

As sanções impostas pelos Estados Unidos incentivaram o uso de uma grande frota de navios sem certificação de segurança, que também não pagam seguros e não possuem estruturas de propriedade transparentes.