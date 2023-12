Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky - AFP

Publicado 11/12/2023 08:19

O Exército da Ucrânia anunciou que derrubou oito mísseis russos que foram lançados na direção de Kiev na madrugada desta segunda-feira, 11, enquanto as autoridades locais relataram feridos.

"Segundo as primeiras informações, por volta das 4h (locais, 22h de Brasília no domingo) a Rússia iniciou um ataque com mísseis contra a região de Kiev", afirma um comunicado militar.

A defesa aérea destruiu oito alvos aéreos que seguiam em direção à capital de acordo com uma trajetória balística, informou a Força Aérea ucraniana no Telegram.

A administração militar de Kiev informou que quatro pessoas ficaram feridas no distrito de Darnytskyi e foram atendidas pelos serviços de emergência.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, informou que um "fragmento de míssil provocou danos em um prédio em construção no distrito de Darnytskyi" e provocou um incêndio que foi rapidamente controlado.

As autoridades ucranianas acusam a Rússia de preparar uma campanha de ataques sistemáticos contra instalações de energia do país durante o inverno (hemisfério norte), como fez no ano passado, quando milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica durante uma onda de frio.

Com o antecedente, Kiev reforçou os sistemas de defesa aérea com as armas fornecidas pelas potências ocidentais, mas afirma que precisa de mais para proteger as regiões vulneráveis.