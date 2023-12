Guerra entre Rússia e Ucrânia está perto de completar dois anos - Reprodução

Publicado 12/12/2023 07:43

Qualquer nova ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia seria um "fiasco", afirmou nesta terça-feira (12) o governo da Rússia, pouco antes de uma reunião entre os presidentes ucraniano americano para abordar a ajuda militar.

"As dezenas de bilhões de dólares injetados na Ucrânia não a ajudaram a ter sucesso no campo de batalha", respondeu o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, ao ser questionado sobre a reunião em Washington entre Joe Biden e Volodimir Zelensky.

"E as dezenas de bilhões de dólares adicionais que a Ucrânia espera receber estarão condenadas ao mesmo fiasco", acrescentou Peskov.

Zelensky está em Washington, onde tentará obter a renovação da ajuda financeira e militar dos Estados Unidos à Ucrânia prometida por Biden e bloqueada pelos republicanos no Congresso.

Peskov também aproveitou a oportunidade para denunciar a interferência "inaceitável" dos Estados Unidos no caso do opositor Alexei Navalny, detido na Rússia.

"É um preso que foi declarado culpado (...) e que cumpre a condenação que recebeu. Consideramos que qualquer interferência, em particular dos Estados Unidos, é inaceitável", declarou o porta-voz.

A Casa Branca expressou preocupação na segunda-feira, depois que parentes de Navalny afirmaram que não recebem notícias dele há quase uma semana.