Fogo foi controlado após um caminhão de carga atingir vários carros parados em uma rodovia - AFP

Publicado 14/12/2023 13:04

Venezuela - Subiu para 16 o número de mortos após uma colisão múltipla provocada por um caminhão de carga que atingiu vários carro s parados em uma rodovia de acesso à capital venezuelana, Caracas, informou à AFP o diretor nacional do corpo de bombeiros, Juan González.

"Até o momento são 16", disse González ao ser questionado sobre o número de mortos na rodovia Gran Mariscal de Ayacucho, que liga Caracas ao leste do país. Ele acrescentou que seis feridos estão em "condições críticas".



Em um primeiro momento, Carlos Pérez Ampueda, vice-ministro para Gestão de Riscos e Proteção Civil, anunciou um balanço de oito mortos no acidente, mas advertiu que o número aumentaria "significativamente".



"Estão envolvidos 17 veículos", afirmou Pérez Ampueda. "Um veículo de carga em alta velocidade colidiu com esses veículos que estavam na pista" por uma colisão anterior que não havia provocado feridos, explicou o vice-ministro.



"Estão sob controle todos os veículos que estavam incendiados", incluindo um ônibus que acabou totalmente queimado.



"Estamos em operações técnicas, estão sendo feitos os trabalhos de reconhecimento", concluiu Pérez Ampueda.



O balanço inicial incluía outros 17 feridos, mas até agora não foi atualizado. A rodovia estava no meio de obras de substituição do asfalto. O tráfego foi restrito por várias horas para os trabalhos de emergência.