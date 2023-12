Exército israelense realiza ofensiva terrestre em Gaza - Jaafar Ashtiyeh/AFP

Publicado 15/12/2023 08:34

O Exército de Israel afirmou nesta sexta-feira (15) que recuperou o corpo do refém franco-israelense Elya Toledano, sequestrado pelo grupo islamista palestino Hamas nos ataques de 7 de outubro em solo israelense.



"Durante uma operação em Gaza, o corpo do refém Elya Toledano (28) foi recuperado pelas forças especiais do Exército e levado de volta a Israel", declarou o Exército em comunicado, no qual acrescenta que foi identificado por especialistas forenses.



Elya Toledano, de 28 anos, estava entre os cerca de 240 sequestrados pelos combatentes do Hamas durante os ataques sem precedentes cometidos contra Israel.



O jovem estava em uma rave no deserto junto com sua amiga franco-israelense Mia Shem, que foi liberada durante a breve trégua entre Israel e Hamas no final de novembro.

Guerra

A guerra em Gaza teve início após os ataques de 7 de outubro do grupo islamista palestino Hamas contra Israel e já deixou mais de 20.000 mortos, segundo dados oficiais de Israel e do Hamas. A ofensiva do Hamas em Israel deixou cerca de 1.200 mortos, a maioria civis, segundo autoridades israelenses.

A retaliação israelense em Gaza deixou 18.787 mortos, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o Ministério da Saúde deste território, controlado pelo Hamas.



O ministério informou na manhã de sexta-feira que dezenas de pessoas morreram ou ficaram feridas em bombardeios israelenses em Khan Yunis, no sul de Gaza. Além disso, testemunhas relataram várias mortes em ataques em Nuseirat, no centro de Gaza.



Apesar do elevado número de civis mortos, as autoridades israelenses querem prosseguir com sua resposta militar.