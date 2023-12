Putin governa a Rússia desde 1999 - Alexander Zemlianichenko/AFP

Publicado 20/12/2023 10:19

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu nesta quarta-feira, 20, uma resposta "severa" contra as entidades estrangeiras que buscam, segundo ele, desestabilizar a Rússia ao ajudar a Ucrânia.

"O regime de Kiev, com apoio direto de serviços especiais estrangeiros, tomou o caminho dos métodos terroristas, praticamente do terrorismo de Estado", declarou Putin em uma mensagem de vídeo por ocasião do Dia dos Agentes de Segurança Pública.

"São atos de sabotagem contra locais civis, infraestruturas de transporte e energia, ataques contra cidadãos civis e representantes das autoridades", acrescentou.

A Rússia registrou vários atos de sabotagem contra ferrovias e ataques com drones atribuídos a Kiev desde que Moscou iniciou a ofensiva contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

"É necessário acabar de maneira severa com as tentativas dos serviços especiais estrangeiros de desestabilizar a situação política e social na Rússia", insistiu Putin.

"Os serviços de segurança não têm uma missão fácil, mas tem todo o potencial necessário, todas as possibilidades de garantir a segurança do Estado, da sociedade, dos nossos cidadãos", concluiu.