Bandeira iraniana na usina nuclear de Bushehr, no Irã AFP

Publicado 23/12/2023 09:28

As forças paramilitares do Irã estão fornecendo a Houthis do Iêmen informações e armamento em tempo real, incluindo drones e mísseis, que os rebeldes estão usando para atacar navios que passam pelo Mar Vermelho, disseram autoridades de segurança ocidentais e regionais.



As informações de rastreamento recolhidas por um navio de vigilância do Mar Vermelho controlado pelas forças paramilitares iranianas são fornecidas aos Houthis, que as usaram para atacar navios comerciais que passam pelo estreito de Bab el-Mandeb nos últimos dias, segundo as autoridades.



No início desta semana, o Pentágono divulgou planos para que uma multinacional de força naval protegesse navios mercantes no Mar Vermelho. Entretanto, muitas das maiores companhias marítimas do mundo, produtores de petróleo e outros proprietários de carga começaram a desviar navios da região, provocando um aumento nos preços do petróleo e nas taxas de seguro.



Muitos navios que navegam no estreito têm desligado os seus rádios para evitar que sejam rastreados online, mas um navio iraniano estacionado no Mar Vermelho está permitindo que os drones e mísseis Houthi apontem com precisão para os navios, disseram as autoridades.



A missão iraniana nas Nações Unidas não respondeu a um pedido de comentário.



Funcionários da Casa Branca e do Pentágono exigiram que os Houthis cessem os ataques a navios comerciais e navios da Marinha dos Estados Unidos. Enquanto isso, autoridades americanas disseram em particular que estão considerando uma ofensiva militar aos ataques.

