Ator Charlie Sheen é atacado por vizinha em casa nos EUAAFP

Publicado 23/12/2023 18:04 | Atualizado 23/12/2023 18:44

Los Angeles - O ator americano Charlie Sheen foi atacado dentro de sua própria mansão em Malibu, na Califórnia, segundo informou a polícia local. Uma suspeita foi presa e acusada de ataque e roubo.

O departamento do xerife do condado de Los Angeles informou em um comunicado que recebeu uma denúncia por "agressão/perturbação", nesta sexta (22), na residência do astro da comédia 'Two and a Half Men'.

"Ao entrarem em contato com as partes envolvidas, os agentes identificaram Charlie Sheen como vítima de um ataque", informou.

A suspeita, identificada como Electra Schrock, foi presa por ataque com arma letal, uso de força com risco de provocar ferimentos graves e roubo de residência, de acordo com a polícia.

O site de entretenimento 'TMZ' informou que Electra, de 47 anos, é vizinha de Sheen, e que ela "entrou à força na casa e o atacou quando ele abriu a porta".

"Fomos informados de que ela rasgou a camisa de Charlie e tentou estrangulá-lo", reportou o TMZ, acrescentando que Sheen foi examinado por paramédicos, mas não foi levado para o hospital.

O TMZ informou que esse não foi o primeiro entrevero entre os vizinhos, e que, em um incidente anterior, um líquido pegajoso foi derramado no veículo de Sheen.

Charlie Sheen, 58 anos, é um atro de Hollywood conhecido por seu estilo bad boy, com episódios como abuso de substâncias, violência destrutiva e relacionamentos com atrizes pornô. Ele atuou em filmes de sucesso, como "Platoon", "Wall Street: Poder e Cobiça" e "Os Jovens Pistoleiros".

A carreira de Sheen na televisão inclui sua participação na série "Spin City" e como protagonista em "Two and a Half Men", levemente inspirada em sua reputação de festeiro inveterado.