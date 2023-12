País norte-americano está envolvido em conflitos no Oriente Médio - Mandel Ngan/AFP

Publicado 26/12/2023 09:23

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou ataques contra grupos paramilitares apoiados pelo Irã no início da manhã desta terça-feira (26). O movimento é uma retaliação após três militares norte-americanos ficarem feridos em um ataque de drone no norte do Iraque.

Um dos soldados dos EUA sofreu ferimentos graves no ataque da véspera, segundo a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson. A milícia Kataib Hezbollah, apoiada pelo Irã, e grupos afiliados, reivindicaram a autoria.

A troca de fogo tem escalado na região desde o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro. Os EUA culpam o Irã, que financiou e treinou o Hamas, pelo aumento da violência, incluindo ataques dos Houthis do Iêmen contra navios comerciais e militares no Mar Vermelho.

A administração Biden tem procurado evitar que a guerra Israel-Hamas se transforme num conflito regional mais amplo que possa abrir novas frentes de combate. A resposta comedida dos EUA foi alvo de críticas de republicanos.

Os Estados Unidos têm milhares de soldados no Iraque treinando forças locais e combatendo remanescentes do grupo Estado Islâmico. O país possui também centenas de combatentes na Síria.

Eles foram alvo de dezenas de ataques, embora nenhum deles fatal, desde o início da guerra, em 7 de outubro, com os EUA atribuindo a responsabilidade a grupos apoiados pelo Irã.