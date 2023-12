Criança que viajava sozinha é colocada no voo errado pela companhia aérea Spirit Airlines nos EUA - Pixabay

Publicado 26/12/2023 16:23 | Atualizado 26/12/2023 17:02

Um menino de 6 anos que viajava desacompanhado e entregue aos cuidados da companhia aérea foi colocado no avião errado pela Spirit Airlines, nos Estados Unidos, na quinta-feira (21), informou o jornal local do canal Wink-TV.

Casper viajava pela primeira vez de avião para visitar a sua avó em Fort Myers, na Flórida, mas foi colocado em voo para Orlando. As duas cidades ficam no estado da Flórida, a cerca de 300 quilômetros distância uma da outra, cerca de 4 horas de viagem.



A avó Maria Ramos contou à WINK-TV ter ficado desesperada ao ser informada pela comissária de bordo da Spirit Airlines que o neto não estava no voo. Ela só soube o que havia acontecido quando o menino pousou em Orlando e ligou para ela. Sem entender, a avó diz que pediu para falar com um adulto, mas o garoto informou que não estava acompanhado.

Em nota, a companhia aérea pediu desculpas pelo erro e afirmou que a criança "esteve sempre sob os cuidados e supervisão" de um integrante de sua equipe e que assim que descobriu o que aconteceu, tomou "medidas imediatas" para entrar em contato com a família e devolver a criança.



"Levamos a sério a segurança e a responsabilidade de transportar todos os nossos passageiros e estamos conduzindo uma investigação interna", informou a empresa.