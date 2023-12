Boeing solicitou às empresas que operam o 737 Max uma inspeção em uma haste que controla o leme - Boeing/Divulgação

Publicado 28/12/2023 15:53

Aviões 737 MAX da Boeing são inspecionados por potenciais parafusos frouxos no sistema de controle do leme de direção das aeronaves. A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) afirmou nesta quinta-feira, 28, que está "monitorando de perto" as inspeções e que avaliaria ações adicionais, em caso de descoberta de material frouxo ou faltando.

A Boeing tem solicitado a operadores de novas aeronaves para inspecionar certas hastes que controlam o movimento do leme de direção, segundo a FAA. O órgão disse que a empresa recomendou as inspeções após uma operador descobrir uma haste com uma peça faltando, durante uma manutenção de rotina. A Boeing encontrou uma porca que não havia sido fixada corretamente em uma aeronave não entregue.

Grandes empresas aéreas, entre elas United Airlines e American Airlines, disseram não esperar qualquer impacto do episódio em suas operações. A American disse que concluiria as inspeções recomendadas, e a United disse apenas que a Boeing deveria comentar o caso.