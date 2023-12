Exército israelense realiza ofensivas aéreas e terrestres - AFP

Publicado 29/12/2023 07:21 | Atualizado 29/12/2023 07:30

A agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos afirmou nesta sexta-feira (29) que o Exército israelense disparou contra um de seus comboios de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, sem deixar vítimas.



"Soldados israelenses dispararam contra um comboio de ajuda que retornava do norte de Gaza, utilizando uma rota designada pelo Exército israelense", assegurou o diretor da UNRWA em Gaza, Thomas White, no X (antigo Twitter).



"Os colaboradores humanitários nunca deveriam ser alvos", destacou.

A guerra

A guerra entre Hamas e Israel se deu após o ataque terrorista do grupo extremista palestino em 7 de outubro. Na ocasião, 1.140 israelenses foram mortos e 240 foram sequestrados. Desse número, 129 permanecem em cativeiro em Gaza.

Exército israelense, por sua vez, informou que 158 militares morreram desde o início da ofensiva terrestre, em 27 de outubro.



No território, sob cerco total desde 9 de outubro, a guerra obrigou 1,9 milhão de pessoas a abandonarem suas casas, o equivalente a 85% da população, segundo a ONU.

De acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, 21.320 pessoas foram mortas em Gaza desde o início do confronto. O porta-voz do ministério, Ashraf al Qudra, indicou também que, no mesmo período, 55.603 pessoas ficaram feridas.