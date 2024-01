Airbus 350 teria colidido com avião menor durante pouso - Reprodução

Airbus 350 teria colidido com avião menor durante pousoReprodução

Publicado 02/01/2024 07:26 | Atualizado 02/01/2024 12:49

Cinco pessoas morreram após um avião Airbus 350, da empresa Japan Airlines, colidir com uma aeronave da Guarda Costeira na pista do Aeroporto de Haneda, em Tóquio, capital do Japão. O acidente começou a ser noticiado por volta das 18h locais (6h de Brasília) desta terça-feira (2).

Mais de 360 passageiros e alguns funcionários foram evacuados rapidamente. No entanto, cinco tripulantes do avião militar morreram em consequência da colisão. De acordo com uma informação do jornal ''The Japan Times'', a aeronave iria em direção a Niigata, na costa oeste, para levar ajuda às vítimas do terremoto na região.

Um vídeo mostra que o fogo começou logo após o pouso da aeronave, quando houve a colisão.

Mas que DESASTRE no Aeroporto de Tóquio, com a COLISÃO de um Avião da Japan Airlines com outro da Guarda Costeira

pic.twitter.com/OYxhe8rRBG — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) January 2, 2024

Além dos cinco tripulantes da aeronave militar que morreram, uma pessoa conseguiu escapar. De acordo com Tetsuo Saito, ministro dos Transportes, o capitão do avião saiu com vida.

"Quanto ao avião da Guarda Costeira, fomos informados de que o capitão se salvou, e se confirmou a morte de cinco pessoas", disse o ministro à imprensa.



Cerca de 70 caminhões de bombeiros foram enviados para combater as chamas. O Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo disse que está investigando o incidente.

Desespero

Um vídeo nas redes sociais mostra o desespero de alguns passageiros no momento do pouso. É possível ouvir gritos e pessoas usaram máscaras para evitar inalarem fumaça. Confira: