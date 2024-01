Israel bombardeia Gaza desde a primeira quinzena de outubro - AFP

Publicado 02/01/2024 18:04

O Exército israelense afirmou, nesta terça-feira (2), que está preparado para "qualquer cenário", depois que o número 2 do grupo terrorista Hamas, Saleh Al Aruri, morreu em um bombardeio em Beirute atribuído a Israel por funcionários de segurança do Líbano.

O Exército está "em alto nível de preparação para qualquer cenário", declarou o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, durante entrevista coletiva, na qual não mencionou diretamente o bombardeio do escritório do grupo terrorista na capital libanesa.

"O mais importante que é preciso dizer esta noite é que estamos centrados e continuamos centrados na luta contra o Hamas", acrescentou o porta-voz.

Consultado pela AFP, o Exército israelense declarou que não comentava "informações da mídia estrangeira".

Duas fontes de segurança libanesas afirmaram à AFP que Aruri morreu em contra ataque israelense em um subúrbio do sul de Beirute, capital libanesa, reduto do movimento Hezbollah, aliado do Hamas.

O grupo terrorista confirmou a morte de seu número dois.

A imprensa libanesa, por sua vez, reportou que um bombardeio israelense lançado por um drone deixou seis mortos.

Israel acusou Aruri de organizar múltiplos ataques. O número dois do movimento islamista palestino foi eleito para o cargo em 2017.