Claudine Gay é a primeira reitora negra da universidadeSTEPHANIE MITCHELL / HARVARD UNIVERSITY / AFP

Criticada por suas declarações sobre como lidar com o antissemitismo no campus no contexto do conflito entre Israel e o movimento islamista Hamas, a reitora da Universidade de Harvard, Claudine Gay, vai renunciar nesta terça-feira (2), conforme reportou o jornal da prestigiosa instituição.



Claudine foi alvo de críticas após se recusar a afirmar de forma categórica, durante uma recente audiência no Congresso americano, que estudantes que fazem referência ao 'genocídio dos judeus' em seus campus violam os códigos de conduta estudantil.

"A presidente de Harvard, Claudine Gay, vai renunciar na tarde desta terça-feira, encerrando a presidência mais curta da história da universidade, segundo uma pessoa com conhecimento da decisão", reportou o periódico estudantil Harvard Crimson.



Até o momento, a universidade não respondeu ao pedido de comentário sobre o caso.