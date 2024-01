Netanyahu disse que contatos com o Hamas para libertação dos reféns foram mantidos - Abir Sultan/ POOL / AFP

Publicado 02/01/2024 14:44

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reuniu nesta segunda-feira, 1º, com os representantes das famílias dos reféns feitos pelo Hamas em Tel Aviv. Segundo comunicado do gabinete do líder, ele disse que o esforço para o resgate continua, e que os contatos estão sendo mantidos, já que não foram cortados. "Houve um ultimato do Hamas, que agora foi suavizado", afirmou o primeiro-ministro.

Combates violentos foram relatados na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, nesta terça-feira, um dia após Israel dizer que irá retirar milhares de soldados de outras áreas, numa possível mudança na estratégia de maciços ataques aéreos e terrestres que devastaram o enclave dominado pelo Hamas.

Netanyahu vem prometendo seguir adiante com a guerra até que o Hamas seja derrotado e os mais de 100 reféns ainda em poder do grupo em Gaza sejam libertados. Segundo ele, o conflito poderá se estender por vários meses ainda.