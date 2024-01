General Abdourahamane Tchiani é o principal representante do Níger após o golpe de Estado - Télé Sahel/AFP

Publicado 02/01/2024 13:36

A embaixada francesa no Níger, cujo fechamento o governo havia anunciado pouco antes do Natal, foi oficialmente encerrada e continuará suas atividades a partir de Paris, anunciou o Ministério francês das Relações Exteriores nesta terça-feira (2).

"A embaixada francesa no Níger está fechada até novo aviso", disse um comunicado do ministério, indicando os "graves obstáculos" que impediam o trabalho na embaixada, como bloqueios em torno do edifício, ou as restrições de viagem de agentes diplomáticos.

O encerramento de uma embaixada foi decidido junto com a retirada dos últimos soldados franceses destacados no Níger para combater grupos jihadistas e que abandonaram o país em 22 de dezembro.

A França e o Níger têm tido relações difíceis desde o golpe militar de julho passado e a derrubada do presidente Mohamed Bazoum.

Após o golpe de 26 de julho, os militares no poder exigiram a saída dos soldados franceses, cerca de 1.500, e denunciaram vários acordos militares assinados com Paris.

O regime militar também expulsou em agosto o embaixador francês Sylvain Itté. Ele ficou preso na representação diplomática durante quase um mês antes de partir.