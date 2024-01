Tony Blair, primeiro-ministro do Reino Unido entre 1997 e 2007 - Chris Jackson/AFP)

The Channel 12 report in Israel linking Tony Blair to a discussion about a ‘role’ in the ‘voluntary resettlement of Gazans’ in Arab and other countries is a lie. The story was published without any contact with Tony Blair or his team. No such discussion has taken place. Nor would… https://t.co/wZ1yumxPiB — Tony Blair Institute for Global Change (@InstituteGC) January 1, 2024

Segundo a rede Keshet 12 (Canal 12), Tony Blair, que deixou o cargo de primeiro-ministro britânico em 2007 e atua desde então como "enviado para a paz" das Nações Unidas no Oriente Médio, esteve em Israel na semana passada.A emissora noticiou que Blair teria mantido conversas com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e com o membro do gabinete de guerra Benny Gantz sobre um eventual papel de mediador para o ex-primeiro-ministro britânico após a guerra com o Hamas.A rede afirmou ainda que Blair também poderia desempenhar um papel de intermediário com os Estados árabes moderados para um "reassentamento voluntário" dos habitantes de Gaza nesses países.A fundação que leva seu nome, o Tony Blair Institute for Global Change, chamou as informações, no entanto, de "mentira". De acordo com a fundação, foram publicadas "sem qualquer contato com Tony Blair, ou sua equipe"."Não aconteceu nenhuma conversa desse tipo", acrescentou a organização, em um comunicado divulgado na noite de segunda-feira. "Tony Blair não teria esse debate, porque a ideia é equivocada. Os habitantes de Gaza deveriam poder ficar e viver em Gaza", frisou a fundação.No domingo, o ministro israelense da Economia, Bezalel Smotrich, pediu o retorno dos colonos judeus à Faixa de Gaza depois da guerra. O líder do Partido Sioniosta Religioso disse que Israel deveria "estimular" os cerca de 2,4 milhões de palestinos que vivem em Gaza a deixar o território e seguir para outros países.O Hamas, no poder na Faixa de Gaza, condenou energicamente essas palavras. "É um crime de guerra que se soma à atual agressão criminosa que não tem igual na história moderna", afirmou o movimento.As operações militares israelenses na Faixa de Gaza deixaram mais de 22.000 mortos , a maioria mulheres, crianças e adolescentes, desde o início da guerra, em 7 de outubro, segundo um último balanço publicado pelo Hamas.Essas ações foram lançadas em represália a um ataque de magnitude sem precedentes lançado por comandos do grupo terrorista, que resultou na morte de cerca de 1.140 pessoas , a maioria delas civis, conforme os últimos dados oficiais israelenses.