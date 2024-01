Ataque israelense visava um 'escritório' do Hamas - AFP

Publicado 02/01/2024 14:09

Saleh al Arouri, tratado como ''número dois'' do Hamas, foi morto em um bombardeio com drones israelenses na periferia de Beirute, no Líbano, nesta terça-feira (2). Outras três pessoas morreram e algumas ficaram feridas. O endereço seria uma espécie de escritório da organização paramilitar.



Segundo funcionários de segurança libaneses, Al Arouri morreu junto com seus guarda-costas em um ataque contra o escritório do Hamas na periferia sul de Beirute, reduto do movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã. A emissora de TV do grupo islamista reportou, por sua vez, o "assassinato" de um de seus dirigentes.

"Um drone israelense hostil teve como alvo um escritório do Hamas em Al-Musharrafiya, perto de Al-Sharq Sweets, informou a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA), acrescentando que "quatro pessoas foram martirizadas, e outras várias ficaram feridas".

Guerra

O conflito eclodiu após o ataque do movimento islamista palestino Hamas em Israel em 7 de outubro, que deixou 1.140 mortos.



Em resposta, Israel lançou uma ofensiva incessante sobre a Faixa de Gaza, que já deixou 22.185 mortos, a maioria mulheres, adolescentes e crianças, segundo dados do Hamas, que governa o território palestino desde 2007.

Israel prometeu "aniquilar" o Hamas, organização considerada "terrorista" por Estados Unidos, União Europeia e Israel.



Desde então, bombardeia quase sem descanso o território palestino que está em ruínas e passa por uma grave crise humanitária com risco de fome. A maioria dos hospitais se encontra fora de serviço.



ONU estima que 85% dos 2,4 milhões de habitantes foram deslocados pelo conflito. Além da escassez de comida, também faltam água, combustível e remédios.



Ainda há 127 reféns em Gaza, retidos pelo Hamas durante sua incursão em Israel. No final de novembro, dezenas foram libertados durante uma trégua.

De acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, 22.185 pessoas morreram na Faixa de Gaza desde o início da guerra.

Com informações da AFP.