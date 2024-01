Pozzolo admitiu que portava uma arma de calibre 22 durante o evento de Réveillon - Reprodução

Pozzolo admitiu que portava uma arma de calibre 22 durante o evento de RéveillonReprodução

Publicado 04/01/2024 12:55

A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni anunciou nesta quinta-feira, 4, a suspensão de um deputado do próprio partido, Irmãos da Itália, por portar uma arma de fogo em uma festa de Ano Novo, na qual uma pessoa ficou ferida.

"Solicitei que o deputado (Emanuele) Pozzolo compareça diante do comitê de ética do Irmãos da Itália, e que, enquanto aguarda o julgamento, seja suspenso do Irmãos da Itália", declarou a líder do partido de extrema direita em coletiva de imprensa de fim de ano, adiada por motivos de saúde.

Pozzolo, de 38 anos, admitiu que portava uma arma de calibre 22 em uma festa organizada por uma associação cultural em Rosazza, a 70 quilômetros de Turim (noroeste). Um dos convidados, de 31 anos, ficou levemente ferido.

"Confirmo que houve um disparo acidental com uma arma legalizada de minha propriedade, mas que eu não atirei", afirmou o deputado, conhecido por se opor às vacinas e ao passaporte sanitário na pandemia.

O Ministério Público anunciou uma investigação sobre o incidente com versões contraditórias.