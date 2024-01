Donald Trump, ex-presidente dos EUA - Eduardo Muñoz Alvarez/AFP

Publicado 08/01/2024 12:16

A campanha do ex-presidente norte-americano Donald Trump acredita que pode garantir até março a indicação do Partido Republicano para concorrer às eleições presidenciais deste ano.



As primárias começam em 15 de janeiro em Iowa. New Hampshire vota oito dias depois. A campanha de Trump acredita que uma série de vitórias estaduais iniciais garantirá os delegados necessários para finalizar a nomeação como candidato em algum momento de março.



Março traz dois dias importantes de votação em vários Estados, incluindo a Superterça, em 5 de março, quando mais da metade dos delegados necessários para ganhar a indicação estarão em jogo. Trump poderá garantir os 1.215 necessários até 19 de março, de acordo com projeções dos seus conselheiros baseadas em sondagens e outras medidas.

Para se ter ideia, John McCain garantiu a indicação do Partido Republicano em 2008 em 4 de março, enquanto Mitt Romney não conquistou a indicação do partido em 2012 até 29 de maio.