Hamas pede apoio de nações vizinhasAFP

Publicado 09/01/2024 08:12 | Atualizado 09/01/2024 08:14

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, pediu nesta terça-feira que os países muçulmanos forneçam armas aos combatentes do movimento islamista palestino, em guerra contra Israel na Faixa de Gaza.



"O papel da nação muçulmana (...) é fundamental" e "chegou o momento de apoiar a resistência com armas porque esta é a batalha de Al-Aqsa e não apenas a batalha do povo palestino", declarou Haniyeh em Doha, em um discurso transmitido à imprensa na Faixa de Gaza. A mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém, é o terceiro lugar sagrado do islã.

Enquanto isso, o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, anunciou nesta terça-feira (9) que 23.210 pessoas morreram no estreito território desde o início da guerra entre o movimento islamista palestino e Israel.



O novo balanço inclui 126 pessoas mortas nas últimas 24 horas, segundo o ministério. Desde o início do conflito, em 7 de outubro, 59.167 pessoas ficaram feridas. A maioria dos mortos são mulheres, adolescentes e crianças.