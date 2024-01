Nevasca atinge Estado do Iowa, nos EUA - Foto: AFP

Nevasca atinge Estado do Iowa, nos EUAFoto: AFP

Publicado 12/01/2024 20:03

Uma grande onda de frio cobre várias regiões do norte dos Estados Unidos nesta sexta-feira (12), com uma tempestade de neve dificultando o transporte em estados como Iowa, onde os pré-candidatos do Partido Republicano enfrentam na segunda-feira a primeira etapa do calendário eleitoral para as eleições presidenciais deste ano.

Meteorologistas alertaram para "ar ártico perigosamente frio" e tempestades de neve que poderiam afetar milhões de pessoas na região norte do país, com expectativa de que as temperaturas caiam até -40°C e que o vento intensifique a sensação térmica.

O clima extremo está dificultando a vida dos pré-candidatos republicanos Ron DeSantis e Nikki Haley, em plena campanha para conquistar votos no caucus de Iowa, considerado o pontapé inicial do calendário eleitoral das presidenciais de 2024 nos Estados Unidos.

"Queremos que todos estejam seguros", disse DeSantis aos jornalistas em sua base de campanha em Des Moines, a capital estadual.

"Tivemos que ajustar a agenda, mas estamos trabalhando duro", acrescentou o governador conservador da Flórida, que concorre com Donald Trump, grande favorito para obter a indicação do Partido Republicano.

Haley, terceira colocada nas pesquisas e que tinha uma série de reuniões virtuais programadas nesta sexta-feira, pediu à população de Iowa que, apesar das condições climáticas brutais, vá às urnas na segunda-feira, na votação regional que é conhecida por ser um ensaio eleitoral e dar sinais sobre quem assumirá a candidatura do partido.

"Eu sei que estará -15°F [-26°C] na segunda-feira. Eu nem sei o que isso significa. Literalmente, não entendo, mas estarei na rua e quero vocês lá", disse na quinta-feira a ex-governadora da Carolina do Sul.

Apesar de Haley e DeSantis estarem em pleno vapor em Iowa, o grande favorito, Donald Trump, lidera com grande vantagem a disputa pela indicação republicana.

De cara para as eleições presidenciais, os americanos escolhem em uma série de eleições regionais o candidato de cada partido que os representará nas urnas em dezembro.

- Problemas no transporte -

Nesta sexta-feira, a previsão era de um acúmulo de vários centímetros de neve em Iowa, e o Serviço Nacional de Meteorologia (SNM) alertou para condições perigosas nas estradas.

"Temperaturas perigosamente frias acompanham esta tempestade, tornando o deslocamento mais arriscado", diz o comunicado.

As autoridades alertaram que a baixa visibilidade e os acidentes estavam causando congestionamentos.

Imagens nas redes sociais mostram paisagens cobertas por mantos brancos de neve em Iowa e Nebraska.

Com a expectativa de novos recordes climáticos, o SNM também alertou que "ventos gelados desse tipo podem causar congelamento da pele exposta em poucos minutos".

Mais de 2.700 voos foram cancelados em todo o país, incluindo cerca de 400 no aeroporto de Chicago, de acordo com o portal flightaware.com, que compila as informações.

O clima de inverno brutal também ameaça importantes jogos da liga de futebol americano neste final de semana.

O oeste dos Estados Unidos também se prepara para uma nevasca, ao mesmo tempo em que um sistema de tempestade colide com o ar gelado do Ártico.

A previsão é de um acúmulo de neve bastante significativo em regiões de Oregon, Idaho e Utah.

As tempestades chegam depois que condições climáticas extremas impactaram grande parte dos Estados Unidos no início da semana, causando mortes e caos na rede elétrica, deixando centenas de residências e comércios no escuro.