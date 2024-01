A causa da morte de Peter Crombie não foi revelada - YouTube/Reprodução

A causa da morte de Peter Crombie não foi reveladaYouTube/Reprodução

Publicado 13/01/2024 16:07

São Paulo - O ator Peter Crombie, que viveu Joe Davola na série Seinfeld, morreu aos 71 anos na quarta-feira, 10. A ex-mulher, Nadine Kijner, anunciou a morte do artista pelas redes sociais.

"É com choque e uma profunda tristeza que comunico a morte do meu ex-marido. Obrigada pelas memórias maravilhosas e por ter sido um homem tão bom. Voe livre para a fonte infinita de luz, Peter. Que você seja recebido com amor pelos seus pais", disse Nadine no Instagram. "Muita gente te amava porque você era uma alma gentil, atenciosa, generosa e criativa", finalizou a ex-mulher, sem revelar a causa da morte.

Em Seinfeld, Crombie interpretou Joe Davola. Em cinco episódios da 4ª temporada, o personagem namorou Elaine e aterrorizou Jerry Seinfeld. Atualmente, o seriado está disponível na Netflix.

Crombie também participou de séries como Chuck Norris: O Homem da Lei, Nova York Contra o Crime e L.A. Firefighters.

No cinema, atuou em obras como Seven: os sete pecados capitais, Meu Cachorro Skip, A Bolha Assassina e Sol Nascente.