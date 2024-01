Papa Francisco lamentou tragédia na Colômbia - Tiziana Fabi/AFP

Publicado 15/01/2024 09:23 | Atualizado 15/01/2024 09:25

O papa Francisco declarou nesta segunda-feira (15) estar "profundamente triste" com o deslizamento de terra que matou 36 pessoas e feriu outras 20 em uma comunidade indígena do noroeste da Colômbia na sexta-feira (12)."O Santo Padre, profundamente entristecido ao tomar conhecimento do desastre natural que atingiu a região de Chocó, e que causou muitas vítimas e danos materiais e oferece seus fervorosos votos pelo descanso eterno dos mortos", afirma um telegrama da Santa Sé.Francisco "suplica ao senhor que conceda consolo aos enlutados e a todos que sofrem nestes momentos de dor e incerteza", acrescenta o texto enviado em nome do pontífice por seu secretário de Estado, Pietro Parolin, ao arcebispo de Bogotá, Mario de Jesús Álvarez Gómez.O papa argentino também orou por "todos os que estão comprometidos com a busca dos desaparecidos".Mais de 200 pessoas entre bombeiros, socorristas, militares e indígenas trabalhavam contra o tempo para encontrar pessoas desaparecidas após o deslizamento de terra ocorrido na tarde de sexta-feira.