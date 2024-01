Bombeiros apagaram um incêndio em uma usina de energia em Qamishli - AFP

Publicado 15/01/2024 13:49

Centenas de localidades do nordeste da Síria estão sem eletricidade desde domingo, 14, após bombardeios turcos contra usinas elétricas, anunciou a administração autônoma curda nesta segunda-feira (15).

As autoridades acusam as forças turcas de atacarem, desde sexta-feira, 12, instalações petrolíferas e usinas elétricas, entre outras infraestruturas que controla.

No final de semana, a Turquia anunciou que bombardeou combatentes curdos no norte do Iraque e da Síria, após a morte de nove soldados turcos em um ataque perpetrado contra uma base militar de Ancara, na sexta-feira.

A administração curda relatou centenas de pontos sem energia elétrica após os confrontos e afirmou que algumas instalações petrolíferas tiveram danos graves, uma delas estava totalmente fora de serviço. Desde domingo, as autoridades relataram que seis usinas foram atacadas, uma delas, em duas ocasiões.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), com sede no Reino Unido e que dispõe de uma ampla rede de informantes na Síria, afirmou que uma sétima usina elétrica foi atacada nesta segunda-feira.