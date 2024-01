Trump volta a vencer uma votação desde a eleição presidencial de 2020 - Jim Watson / AFP

Publicado 16/01/2024 09:49

A vitória de Donald Trump em Iowa confirma mais do que nunca o controle do ex-presidente sobre o Partido Republicano.



Confira abaixo as principais conclusões de sua vitória relâmpago.



Líder dos republicanos



É a primeira vez que Donald Trump enfrenta o veredito dos eleitores desde a eleição presidencial de 2020 e sua saída da Casa Branca em 2021, em meio a um caos inimaginável.



E o ex-presidente acertou em sua aposta, esmagando seus rivais. Segundo resultados provisórios, o septuagenário obteve mais de 50% dos votos neste estado do Centro-Oeste.



"Trump é o candidato que domina o Partido Republicano, e a primeira corrida confirma esta realidade", disse Julian E. Zelizer, professor de história política na Universidade de Princeton, à AFP.



Sem alternativa clara



A temporada das primárias acabou de começar. A partir da próxima semana, os candidatos vão-se reunir em New Hampshire. Os demais estados votarão alternadamente até junho.



Quem é o candidato mais bem colocado para competir com ele? Neste momento, nenhum.



O governador da Flórida, Ron DeSantis, e a ex-embaixadora dos EUA na ONU Nikki Haley estão quase cabeça a cabeça em Iowa, com cerca de 20%. Ambos dizem representar a próxima geração do partido.



Problemas na Justiça



Os problemas de Donald Trump vão impedi-lo de ser o candidato republicano? Não.



Trump foi acusado criminalmente quatro vezes no ano passado, sem que isso afetasse sua popularidade entre os eleitores do seu partido. Pelo contrário.



Acusado, entre outras coisas, de ter exercido pressão eleitoral na corrida presidencial de 2020, o republicano tirou proveito de seus problemas jurídicos, transformando-os em um tema de campanha. Ele afirma ser vítima de uma "caça às bruxas" supostamente liderada pelos democratas.



Entre comícios, eleições e julgamentos, seu ano promete ser fora do comum.



Na terça-feira, menos de 24 horas depois de sua vitória em Iowa, deve comparecer a um tribunal de Nova York para um novo processo civil por difamação, movido pela ex-jornalista E. Jean Carroll. Em 2023, já foi condenado por agressão sexual contra ela.



Compromisso em New Hampshire



A retumbante vitória de Donald Trump em Iowa marcará o fim das primárias republicanas? Não necessariamente. "Não conheço um único analista que não tenha antecipado a vitória de Trump em Iowa", diz Larry Sabato, professor da Universidade da Virgínia.



Nesse estado muito conservador, onde vivem muitos evangélicos, o magnata estava em terreno amigo, diz o cientista político, que prevê eleições "muito mais interessantes" em New Hampshire.



Neste estado fronteiriço com o Canadá, que votará em 23 de janeiro, o "status" de favorito de Donald Trump está em dúvida, e Nikki Haley, considerada uma alternativa mais moderada, está logo atrás dele, apenas 14 pontos atrás, segundo sondagens compiladas pelo site RealClearPolitics.



Duelo Biden-Trump?



O presidente em final de mandato, Joe Biden, conta com o apoio oficial de seu partido e, salvo surpresas de última hora, será designado em agosto como candidato democrata. E isso apesar das críticas à idade do líder octogenário.



Biden já antecipa um novo duelo com Donald Trump, como em 2020. Na segunda-feira, disse que a vitória de seu antecessor em Iowa fez dele o "claro favorito" dos republicanos.



Para sua campanha à reeleição, Joe Biden conta com mais de US$ 117 milhões (R$ 572,1 milhões na cotação atual), um valor importante em um país onde as vitórias políticas estão bastante relacionadas com o dinheiro investido.