Causa da morte da blogueira não foi divulgada - Reprodução: redes sociais

Causa da morte da blogueira não foi divulgadaReprodução: redes sociais

Publicado 16/01/2024 13:22

A influenciadora brasileira Mila de Jesus, de 35 anos, morreu na última sexta-feira, 12, em Boston, EUA, cidade onde morava. A informação foi confirmada pela família de Mila através do Instagram. Não foi anunciada a causa da morte.

"Nesse momento de dor, respeitem os familiares e amigos. Vamos expressar o nosso respeito a Mila, que vai deixar muita saudade", diz a nota.





A baiana ficou conhecida por divulgar seu processo após a cirurgia bariátrica, realizada há seis anos, e por seus vídeos de maquiagem no YouTube. A influenciadora acumulava 100 mil inscritos em seu canal e quase 60 mil seguidores no Instagram.



No ano passado, Mila relatou, nas suas redes sociais, estar sofrendo de psoríase, uma doença inflamatória que causa erupções na pele e coceiras. Em uma atualização de seu caso em outubro passado, a influenciadora relatou que 80% de seu corpo estava afetado.



Mila era casada com o norte-americano George Kowszik há cerca de quatro meses e tinha quatro filhos de um casamento anterior. Apesar de algumas especulações, a causa da morte não foi divulgada.