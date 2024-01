Fusão formaria a quinta maior aérea dos EUA - Divulgação

Publicado 16/01/2024 19:10

Um tribunal federal de Boston (nordeste dos Estados Unidos) rejeitou, nesta terça-feira (16), o projeto de fusão entre as empresas aéreas Spirit e JetBlue, que poderia criar a quinta maior companhia do setor nos Estados Unidos em tamanho, por considerar que a operação seria prejudicial aos consumidores.

De acordo com a decisão do juiz William Young, a fusão resultaria em "preços médios mais altos para os clientes" e o desaparecimento da Spirit "prejudicaria os viajantes que procuram os preços baixos" oferecidos pela companhia.

A decisão ocorre após uma queixa apresentada em março pelo Departamento de Justiça.

"A empresa resultante da fusão entre JetBlue e Spirit contribuiria para a competição com as maiores companhias aéreas do país. No entanto, ao mesmo tempo, os consumidores que contam com o modelo de preços baixos específico da Spirit seriam afetados", detalhou o juiz Young em sua decisão.

Em um comunicado conjunto, as duas empresas expressaram "discordância" com a decisão judicial. Elas afirmaram que estudarão a decisão e avaliarão suas "opções no âmbito do processo legal".

As duas companhias aéreas de baixo custo moldaram seu projeto no final de julho de 2022, após vários meses de idas e vindas e de concorrência em ofertas pela Spirit entre a JetBlue e sua concorrente, a Frontier. Finalmente, a JetBlue venceu com uma oferta de 3,8 bilhões de dólares (19 bilhões de reais).