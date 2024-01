Anwar ul Haq Kakar, chefe do governo interino do Paquistão - Reprodução/Youtube

Publicado 19/01/2024 08:49 | Atualizado 19/01/2024 08:52

O primeiro-ministro do Paquistão dirigirá nesta sexta-feira, 19, um conselho de segurança do qual participarão o chefe do Exército e o diretor de Inteligência militar, uma reunião de emergência convocada após bombardeios entre Islamabad e Teerã esta semana

O chefe do governo interino do Paquistão, Anwar ul Haq Kakar, "convocou uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, que ocorrerá hoje (sexta-feira)", indicou à AFP um porta-voz de seu gabinete.

O Paquistão, o único país muçulmano que possui armas nucleares, bombardeou na quinta-feira o que chamou de "esconderijos terroristas" no Irã, dois dias depois de a República Islâmica lançar um ataque em seu território

Os bombardeios deixaram nove mortos no local, principalmente mulheres e crianças, segundo as autoridades dos dois países.

Irã e Paquistão, que dividem uma fronteira de quase mil quilômetros, enfrentam há décadas insurreições na zona de fronteira do Baluchistão. As duas partes se acusam mutuamente de permitir que grupos rebeldes, alguns separatistas, operem do outros lado da fronteira.

Os países mantêm relações cordiais e nunca haviam trocado ataques desta envergadura. Estas hostilidades levantaram temores em um momento em que o Oriente Médio está no centro das atenções pela guerra entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas em Gaza.